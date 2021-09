Nyt københavnsk profilplejehjem for par

Når livet og alderdom kan skille ældre par, kan det nye plejehjemmet med den nye profil hjælpe

Af Erik Fisker

De netop afsluttede budgetforhandlinger har sikret finansiering til at etablere et parplejehjem i 2023.

Parplejehjemmet bliver Københavns Kommunes niende profilplejehjem, som blandt andet også tæller plejehjem med profiler som LGBT+, håndværk, mangfoldighed, musik og sport.

De særlige profilplejehjem skal give borgerne mulighed for at leve det liv, de ønsker – også når de flytter på plejehjem. Plejeboliger med samlivsprofil er for par, hvor den raske partner ønsker at bevare nuværende bolig, men alligevel tilbringer en stor del af tiden i partnerens plejebolig.