Ny legeplads og have

På Gavlhusvej er en ny legeplads netop blevet bygget ved siden af en ny have med havelodder til 24 beboere. Det er kun begyndelsen for det grønne hjørne

Af Gitte Ganderup

Fokus på den nye legeplads på Gavlhusvej er balance og natur – og det falder godt i hak med den udvikling som hele det grønne hjørne i svinget på Gavlhusvej er i gang med.

Der skal være beboerdrevet have og de første 24 beboere er allerede engageret i de højbede, som blev sat op i starten af sommeren.

Der blev straks sået diverse grøntsager og krydderurter.

Det betyder, at nu i september er der fyldte bede med både squash og aubergineplanter samt alt muligt andet spændende. Nogle af planterne er svære at genkende og meget har sin oprindelse i en anden kultur.

Det er beboerne selv, som med støtte fra Asger Leick og hans kolleger, har gravet ud til bedene og etableret den nye have.

Byudvikling

Forvandlingen af området står byudviklingen, som er boligselskaberne, for, men organiseringen og igangsætningen er Asger Leick, byplanlægger og ansat i den Boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, tovholder på.

– Jeg er koblet på Fælleshaven og jeg står for organiseringen af at få Gavlhushaven op at stå, siger Asger Leick og tilføjer, at den nye have faktisk ikke er landet helt på et navn endnu og at det er beboerne som bruger haven, der skal træffe den beslutning.

I højbedende er der fart på og udviklingen af den nye have med legeplads, standser heller ikke her.

Der er nogle runde beton-bænke som skal kobles i et siddeområde, en af dem skal gøre til et bålsted, sådan at der kan laves mad over bål.

Der er allerede placeret en container som indeholder haveredskaber til brugerne af haven og ved siden af den står en toiletvogn.

På jorden under toiletvognen snor en vandslange sig. Den er koblet til en blank, ny vandhane.

– Vi taler om at toiletvognen skal begrønnes på en måde. Den er jo ikke så køn lige nu, fortæller Asger Leick om den hvide toiletvogn som de fleste kender fra diverse udendørs aktiviteter. Det som skal klatre på de nye faciliteter må gerne kunne tilberedes ved bålet og spises der.

Aktiv have

Der kommer også et solsejl op, så der er noget overdækning og generelt skal området være samlingspunkt for alle beboere som familier med børn på legepladsen imens der luges, plantes og høstes af de voksne i haveloddderne.

Asger Leick er ikke bekymret for at de nye og kommende faciliteter vil tiltrække uønskede aktiviteter.

– Det har jeg slet ikke tænkt over, før du spørger nu, svarer han. – Der kommer til at være et flow af menneske som er her på alle tider af døgnet og vores erfaring er, at når de er her, så gider de unge ikke lave ballade her, siger han videre.

Asger Leick tror og regner med at på fem år, er den nye have et samlingssted, måske for nogle andre aktiviteter end dem som er på Virkefeltet, men ellers på samme måde.