Marco Damgaard i Rådet for Børns Læring

Skolelederen fra Tingbjerg Skole skal rådgive ministeren

Af Erik Fisker

Børne- og undervisningsministeren har udpeget det nye formandskab af Rådet for Børns Læring med Else Sommer i spidsen.

Formandskabet består af praktikere og ledere fra kommuner og folkeskoler samt forskere, og de skal i de næste tre år rådgive ministeren på dagtilbuds- og skoleområdet. Ud over formandskabet består rådet af medlemmer fra interesseorganisationer på dagtilbuds- og grundskoleområdet.

Else Sommer, som er administrerende direktør i Dansk Magisterforening, er udpeget som formand for Rådet for Børns Læring, og blandt de seks medlemmer af formandskabet er Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole og kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Herlev Kommune.

Ud over formandskabet består rådet af medlemmer fra interesseorganisationer på dagtilbuds- og grundskoleområdet, der er udpeget af de indstillingsberettigede organisationer.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil glæder sig over det nye formandskab.

– Det er et formandskab, der har solid indsigt i børn og unges vej igennem dagtilbuds- og skolesystemet, og de besidder en særlig viden om de børn og unge, vi ikke formår at hjælpe i tilstrækkelig grad. Jeg ser frem til samarbejdet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.