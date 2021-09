Mange nye elbiler i Hovedstaden

Med i alt 6.811 nye indregistrerede biler i Region Hovedstaden er Hovedstadsområdet ikke blot den region med flest nye biler i august 2021, men også den eneste region som oplevede en fremgang sammenlignet med august 2020

Af Gitte Ganderup

Med 6.811 nye indregistrerede biler i Region Hovedstaden i august måned oplevede regionen en lille fremgang på 5,0 procent sammenlignet med samme måned i 2020, hvor der i alt blev indregistreret 6.486 nye biler. Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Med tanke på, at de andre regioner oplevede tilbagegange på mellem 15-24 procent er det et ganske flot resultat for august måned, og resultatet havde meget vel været endnu pænere, hvis ikke der havde været problemer med leverancer.

Over en tredjedel

De opladelige biler fortsætter derudaf i Region Hovedstaden.

I august måned blev der i alt indregistreret 3.050 nye elbiler i hele Danmark, hvoraf Region Hovedstadens elbilsalg udgjorde over 40 procent med sine i alt 1.281 elbiler.

Plug-in hybriderne udgjorde 18,4 procent af Hovedstadens bilsalg i august.

Tilsammen udgjorde elbilerne og plug-in’erne dermed 37,2 procent af hele Region Hovedstadens bilsalg i august 2021, hvilket er en stigning på 20,1 procentpoint sammenlignet med august sidste år.

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Kilde: Bilstatistik.dk