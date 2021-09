Lokal festival hylder den originale sang

19-årige Rosa Sandager spiller sin debutkoncert på Brønshøj Sangskriver festival. Privatfoto

Brønshøj Sangskriver Festival med Erik Stig Andersen i spidsen gentager succesen og udvider

Af Gitte Ganderup

”Hvad er det særlige ved en god sang? Det er, at der altid står person bag. En sangskriver med noget på hjerte og evne til at sætte det i musik”. Sådan indleder Erik stig Andersen en pressemeddelelse til Brønshøj-Husum Avis. Han fortsætter:

”Derfor giver en musikfestival som Brønshøj Sangskriver Festival, der hylder den originale sangskrivning, rigtig god mening. Brønshøj Sangskriver Festival afvikles for andet år i træk i Kulturhuset Pilegården i dagene 10.-11. september. ”

Og det er musiker Christian Juncker, odenseaneren som nu har base i Brønshøj, enig i. At det giver god mening.

– Vi var nogle kreative hoveder som for nogle år siden blev enige om, at hvis man fik en god idé, måtte man godt ringe til hinanden. Erik Stig spurgte og jeg sagde selvfølgelig ja. Der er så mage gode kræfter i Brønshøj og hvis jeg kan være med til at puste liv i noget, gør jeg gerne det. Men fremfor alt er jeg musiker. Jeg vil gerne spille overalt.

Udvider

Brønshøj Sangskriver Festival løb af stablen første gang i 2020. På trods af corona-restriktionerne blev festivalen en publikumssucces, og derfor er festivalen i år udvidet fra en til to dage, ligesom antallet af scener er blevet fordoblet fra en til to.

Det giver plads til, at endnu flere talentfulde lokale bands og solister kan præsentere deres musik for et livepublikum. Enten fra podiet i koncertsalen eller fra den nye ”intimscene” i festivalcafeen.

Ud af de 14 sangskrivere, der går på scenen under festivallen i år, har hele 10 af dem lokal tilknytning.

Formået med festivalen er stadig at give spirende, lokale sangskrivertalenter mulighed for at prøve sig selv af foran et live-publikum. Men publikum vil også møde mere professionelle, lokale sangskrivere. Og også artister fra ”den øverste hylde”, hvis musik kan virke som inspiration for de lokale udøvere – og tiltrække et bredt publikum.

De tre hovednavne på festivallen i år er Christian Juncker – Brønshøjs ”bydelspoet” – det sønderjyske stortalent Rikke Thomsen og MC Hansen, ”årets Sangskriver” ved Danish Folk Music Awards 2017.

Talentlaget

En af dem, som er det spirende lokale talent, er Rosa Sandager som er vokset op i Husum.

– Jeg bruger en masse tid på musikken. Jeg producerer og, skriver nye sange herhjemme. Og så tager jeg ud i mit netværk og får respons. På den måde arbejder jeg mig hen imod det udtryk, som jeg ønsker, at det skal have, fortæller Rosa Sandager på 19 år om sin hverdag, som er fyldt med musik.

Det er da også stadig helt umuligt at finde noget af hendes musik online et sted, men Rosa håber at snart være der, hvor det kan lanceres for et større publikum.

Men ind til da må man møde op på Pilegården for at høre den unge musiker.

– Min musik er dansksproget pop med en lyd som er lidt elektroniks til tider, men jeg spiller også klaver og ukulele, siger sangerinden som skriver sange om tvivl og om hvordan man nogle gange kan komme til at overtænke ting. Det oplever hun er noget som fylder hendes eget og hendes venner hoveder.

– Men jeg tror også, at det er noget som alle andre tænker. Jeg vil gerne skrive sange som kan betyde noget for nogen, så de ikke føler sig alene.

Koncerten på Brønshøj Sangskriver Festival er Rosa Sandagers debutkoncert.

– Geg glæder mig. Jeg er også meget spændt. Det er vildt når det er første gang at jeg skal dele min musik. Jeg vil jo så gerne have at der er nogen som får noget ud af det, siger Rosa Sandager som dog ikke står på en scene for første gang i og med at hun har brugt et år på efterskolen for scenekunst blandt andet.

Festivalen er den 10. og 11. september på Pilegården

Gode råd fra debutanten og den erfarne

Rosa Sandager: Jeg synes, der er noget positivt i, at vi unge drømmer. Det er vigtigt at turde gøre ting ud af boksen. Det er et råd som jeg ville give til alle; at turde gøre noget som ikke nødvendigvis er realistisk og bare kaste sig ud i det og gå efter drømmen.

Christian Juncker: Det vigtigste jeg har lært. Og det lyder som en superflad kliche, men hold fast i dig selv. Hvis der står en fotograf eller en stylist som har en mening om at du skal farve hår eller en tv-vært som synes ta noget kunne være sjovt hvis du stod i et badekar, så skal man stå fast på sine ben og tro på sine sange. Aldrig være noget andet end det man er. Jeg står altid på scenen med bare mig med. Jeg taler, går og har det tøj på som jeg har. Generelt kan man sige; bare slap af.