Løft til de ældste elever på københavnske skoler

Ny budgetaftale sikrer 74 mio. kr. årligt til at fortsætte den positive udvikling i udskolingen i københavnske folkeskoler

Af Erik Fisker

De ældste elever på Københavns folkeskoler har udsigt til et løft, der skal styrke elevernes faglige niveau og glæden ved at gå i skole.

Med en ny budgetaftale bliver der sikret yderligere ca. 74 mio. kr. årligt målrettet de godt 12.000 elever i udskolingen (7.-9. klasse) i folkeskolerne i Københavns Kommune.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen er tilfreds med, at forslaget, der havde opbakning i Børne- og Ungdomsudvalget, nu kan realiseres.

– Jeg er meget glad for, at der har været enighed på rådhuset om, at vi skal bygge videre på den grundlæggende positive udvikling i de store klasser i byens skoler, siger Jesper Christensen.

De seneste år er karaktererne hos afgangseleverne i København steget støt på de fleste skoler. Målet med den nye skolepakke er at fortsætte den udvikling og samtidig få flere unge til at vælge en ungdomsuddannelse. Det skal bl.a. ske ved at gøre undervisningen mere varieret og tilpasset den enkelte og ved at sætte ind hos de elever, der er udfordret, fx med individuelle lærings- og karrieresamtaler og fokuserede indsatser op mod eksamen.

– Vi skal skabe en mere varieret udskoling, der er tættere på samfundet. Ved at skabe attraktive ungdomsmiljøer i udskolingen i stil med en efterskole, hvor eleverne kan vælge mellem profillinjer og fede valgfag af høj kvalitet, bliver de sidste skoleår både sjovere, mere inspirerende og lærerige. Målet er, at alle elever får de bedste forudsætninger for deres videre færd efter folkeskolen, siger Jesper Christensen.

Særlig indsats for de svageste

• Øget brug af to-lærertimer

• Ekstra indsatser for udfordrede elever

• Mindre ’røv-til-sæde-undervisning’ for elever med hænderne godt skruet på

• Øget brug af læringssamtaler

• Intensive læringsforløb for fagligt svage og socialt udsatte elever