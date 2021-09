Kommune-budget er et søm i letbanens kiste

Kommunens budget for 2022 er faldet på plads, og her er der en god nyhed til alle os, der er modstandere af letbanen

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

Vi har nemlig fundet penge til at undersøge, om vi kan erstatte den uønskede letbane med en så-kaldt BRT-løsning bestående af bedre og hurtigere busser.

Jeg vil gerne understrege, at jeg kæmper videre for at få metro til Brønshøj-Husum, for vores bydel skal ikke spises af med en discount-løsning. Men det vil tage tid at finde finansiering til metroen og efterfølgende anlægge den – og vores bydel har brug for bedre kollektiv trafik her og nu.

Derfor er det godt, hvis vi kan lægge planerne om en letbane i graven, opgradere busdriften på Frederikssundsvej og arbejde videre med at få en metro til Brønshøj-Husum.

Indtil videre er der kun lavet undersøgelser af en letbane. Derfor er der behov for at undersøge potentialet i en BRT-løsning. Så selvom en BRT-undersøgelse er en lille ting på papiret, så er det en afgørende brik i kampen for at stoppe Enhedslisten og Alternativets drøm om en letbane og bane vejen for den metro, som jeg og mange andre herude drømmer om.