Jytte Zabels Brønshøj (4) – Berømtheder på Bellahøj Skole

Af Kaare Vissing

Da den syvårige Jytte begyndte sin skolegang i 1939 på den da bare tre år gamle Bellahøj Skole, var denne allerede vidt berømt, for hertil kunne ikke mindst hovedstadens skoleelever valfarte midt på dagen for at skue den storslåede nattehimmel i et lille planetarium i bygningens kælder!

Bag det tekniske vidunder, som stjernekammerets projektor var, stod det tyske firma E. Nachtigall & Co. i Lübeck. Der var tale om en speciel lampe i en stålkugle med små huller, så der kunne sendes lysstråler ud på det hvælvede, hvide loft, så publikum kunne se himmelens stjerner. Stålkuglen i den avancerede projektor kunne drejes, så man kunne følge stjernernes gang omkring Stella Polaris (Nordstjernen).

Særligt god er stjerneprojektoren til at vise Jordens døgnrotation, og ved at vippe stålkuglens akse kan man endvidere vise stjernehimlen, som den opleves på andre af klodens breddegrader. I de seneste mange år har det været skolens dygtige fysiklærer, Carsten Andersen, der har forestået fremvisningen.

Det lille stjernekammer på Bellahøj Skole blev indviet i 1937. Og selv om det kun har 34 siddepladser og blev sat lidt i skyggen af det langt større Tycho Brahe Planetarium, som åbnede i 1989 på Vesterbro i København, er der stadigvæk stor søgning på ”universet i vort lokalområde” – fordi Carsten Andersen kan fortælle om astronomiens gåder ud fra sit aktuelle publikums forudsætninger.

En anden – i dag mindre kendt – men dengang stor berømthed var skolens første inspektør, Oluf Egerod (4/1-1888 – 11/2-1968). Han havde en stor karriere inden for International Vegetarian Union (IVU), som blev stiftet i 1908, og hvor han havde tillidshverv uafbrudt i perioden 1926-68, først som blandt andet sekretær og kasserer og endelig fra 1960 til sin død i 1968 som vicepræsident. Han skrev utallige artikler om vegetarmad og sund levevis, og han blev optaget i IVU’s Hall of Fame.

Lad os dog med Jytte Zabel pille den gode skoleleder Egerod lidt ned fra piedestalen – eller skal vi sige katederet?

Således fortæller hun i sin erindringsbog ”Livets sløjfer og knuder” om en hændelse i de sidste år af sin skolegang, der endte med en realeksamen i 1949: ”Skoleinspektør Egerod havde det princip, at man skulle spise et æble hver dag og sætte stilken i knaphullet (KV: Vegetaren fornægtede sig ikke). Hartsten var den mest voksne (KV: Af Jyttes klassekammerater). Han røg pibe. En dag havde vi en mellemtime, …. Hartsten tog sin pibe og bappede på den. Pludselig gik døren op. Det var inspektøren, som kom ind. Han blev så rasende, at han tog Hartstens pibe og smadrede den i gulvet, så den gik i stykker.” Ak ja, det var ikke al vegetarisk indtagelse, den gode Egerod tolererede.

At piben så pludseligt kunne få en så helt anden lyd, skal i øvrigt ikke komme ham til last. Sådan var datidens ”pædagogik” – en gang imellem – hos mange lærere.

I øvrigt skulle skoleinspektør Egerod snart opleve det, der var værre end uvorne unger. Han havde embedsbolig på skolens område, og da man i 1951 påbegyndte opførelsen af de første højhuse på Bellahøj, blev han og familien udsat for et sandt støjhelvede. Dette fik ham til – for altså nu præcis 70 år siden – at bringe et langt harmdirrende og fortvivlet indlæg i Brønshøj-Husum Avis, som fulgte byggeriet tæt.