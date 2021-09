Investering i sportsverdenen

SPONSORERET INDHOLD: Investering er aldrig nemt. Der findes mange forskellige strategier, fremgangsmetoder og filosofier.

Nogen starter med udelukkende at investere i det amerikanske S&P 500 indeks, der betegnes som en af de mest sikre investeringer der findes. Andre investerer i teknologi, i industri, eller I andre landes økonomi, eksempelvis det Indiske eller det kinesiske top 500 indeks.

Men hvad med investering i sport? Er det for risikabelt et marked? Det bliver vi lidt klogere på herunder.

En kæmpe industri

Med gigantiske stadioner verden over, bud på svimlende €170 millioner for enkelte spillere og trøjesalg på $259 millioner, må det siges at sportsklubberne ikke står til at gå nedenom og hjem lige foreløbig. Sport – om det er fodbold, rugby, eller noget helt tredje, er et kæmpe marked.

TV-rettigheder er en af de største faktorer og indtjeninger for sportsklubber- og arrangementer verden over. Retter vi øjnene mod Formula 1 for eksempel, var der et estimeret 433 millioner seere i 2020. Derfor kan det ikke undre mange at Liberty Media, der i dag ejer Formula 1 brandet, købte det til ufattelige 4,4 milliarder dollars i 2016.

Hvordan kommer du i gang

Men hvordan kommer du så i gang med selv at investere i sport? Det første råd du skal have med på vejen, er at huske at være fornuftig og rationel. Det er ellers det modsatte sportens verden er kendt for, med følelserne ude på tøjet når der scores i sidste minut og trofæet vindes. Hvis du er i gamet for at gøre en god investering, er det en god idé at starte med at glemme hvem din yndlingsspiller, dit yndlingshold og sågar også din yndlingssport er.

Det kan naturligvis godt være en god ting at investere i noget der interesserer dig, men en investering i en aktie eller et andet aktiv som du er emotionelt investeret i, er en farlig kombination. En investering skal man kunne tage afstand fra og se på med et analytisk og nøgternt blik.

Det kan selvfølgelig også være at du er emotionelt investeret og du ønsker at støtte en specifik sportsgren, eller en specifik sportsudøver som Anders Holch Povlsen, der i 2016 investerede i Kevin Magnussen og hans team Haas, velvidende at det var en risikofyldt investering.

Når det så er sagt, kan en investering i sportsverdenen sagtens være en god investering. Start ét sted, og bliv klog på et marked ad gangen. Der er stor forskel på Amerikanske, Europæiske og Asiatiske sportsgrene og forbrugsvaner inden for sport.