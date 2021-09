Helt vildt på Utterslev Skole

De yngste elever på Utterslev Skole bliver mikroforskere i uge 39. I weekenden udstilles der i skolens vinduer

Af Gitte Ganderup

Den årlige naturvidenskabsfestival i gang og blandt andre Utterslev Skole er med.

I uge 39 er skolens elever fra 0. til 9. årgang en del af den landsdækkende festival Dansk naturvidenskabs Festival med årets tema Helt Vildt.

På landsplan deltager omkring 150.000 elever. Der sættes mange forskellige projekter i søen på Utterslev Skole i uge 39. Naturvidenskabsfestivalens ambition er at vise alle Danmarks børn og unge, at science har noget med deres liv at gøre. De skal opleve, at de kan bruge science til at påvirke deres egen hverdag og skabe forandringer.

Vild skolegård

På Utterslev Skole skal eleverne på 2. årgang skal, som mikroforskere, arbejde med at ’rewilde’ skolegården, mens de bliver opmærksomme på diversitet i naturen og de skal forske i hvordan man skaber bedre levemuligheder for dyr og planter. Fokus er Krible Krable dyr i skolens helt nære omgivelser.

Eleverne på 5 årgang vil fokusere på forskellige slags livsformer. De skal som mikroforskere lave feltundersøgelser i Utterslev Mose, hvor der skal laves vand-og jordanalyser og tjekke buskene for liv. Tilbage på skolen vil der blive foretaget nogle forskellige naturfagsforsøg.

Hver årgang/gruppe har deres egen indfaldsvinkel til årets tema Helt Vildt.

I weekenden kan alle se en masse spændende udstillinger baseret på ugens arbejde i vinduerne i de tre elevhuse på Utterslev Skole