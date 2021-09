Gode råd til teltturen

SPONSORERET INDHOLD: Sommetider kan det være rart bare at komme lidt væk fra de vante rammer i hverdagen. Det kan derfor være en god ide med tur ud i det fri - det kunne være en telttur. Hvis du skal på telttur, er der nogle ting, der kan være gode at overveje først.

Af SPONSORERET INDHOLD

For det første er det en god ide at finde et sted, som i skal hen, samt en teltplads, i kan overnatte på. Hvis skal køre langt i bil for at nå til jeres destination, kan det være en god ide først at tage bilen på værksted. Find værksted til service og reparation af hybrid- og elbil her.

Vær sikker på, at udstyret er i orden inden afgang

Når i skal på en telttur, er det vigtigste i skal tænke på, at i har noget godt udstyr med. Det er jo ikke rart at komme frem, bare for at finde ud af, at teltet er i stykker, eller at i har glemt pløkker. Det er derfor en god ide at tjekke alt sit udstyr igennem, inden man tager af sted.

Det er på samme måde en god ide at slå teltet op derhjemme, inden man tager afsted – på den måde er man sikker på, at alt er, som det skal være.

Pak brætspil og andet underholdning

Når man er afsted på telttur, er der masser af ting, som man kan lave. Man kan gå lange ture, og få set en masse natur. Man kan også lave mad over bål, og derudover bare sidde ved bålet om aftenen.

Det kan dog være en god ide at tage lidt underholdning med hjemmefra, hvis man løber tør for ting at lave. Medbring eventuelt ting som brætspil, som i kan spille om aftenen. Det vil helt sikkert være super hyggeligt, og give en god slutning på dagen.