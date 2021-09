Husum Skole på Karlslundevej - bygget i 1930 som en af de første aulaskoler og fredet. Foto: ef

Efter at have aflyst Gamle Elevers Aften i 2020 på Husum Skole, så vender traditionen atter tilbage i år. Det sker torsdag den 7. oktober fra kl. 18.30-22

Af Erik Fisker

– Vi afholder arrangementet, som vi plejer, hvor der vil være salg af øl, vand m.m. Vi holder også fast i den nye tradition med at gøre det lettere for jer at finde hinanden ved igen at oprette en tavle, hvor man kan skrive sig på, når man er ankommet, have navneskilte samt reservere enkelte borde, fortæller Jesper Væring Nissen, der er lærer på Husum Skole og ansvarlig for arrangementet.

En af skolens tidligere elever, Yrsa Holm Kristensen, har igennem flere år samlet skolens historie i udklip, tekst og billeder og har skrevet en bog i to dele om skolen – 1. del 173 sider og 2. del på 171 sider. Hun medbringer normalt eksemplarer af sine bøger til Gamle Elevers Aften, som interesserede kan erhverve sig.

– Vi glæder os meget til at se gamle elever og håber, at vi får en god aften fyldt med gensynsglæde, historier og snak. Der vil, som altid, være salg af øl, vand, kaffe, te og kage. Entréen vil være 20 kr., tilføjer Jesper Væring Nissen.

EF