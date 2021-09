Forbruger vinder sag om mobilt bredbånd

cropped shot of couple listening music in earphones and using smartphone together

Teleankenævnet har afgjort, at en bredbånds-udbyder ikke kunne binde en forbruger i yderligere seks måneder i forbindelse med, at forbrugeren opgraderede sit mobile bredbånds-abonnement

Af Gitte Ganderup

Opgradering af mobilt dataabonnement må ikke per automatik udløse en ny bindingsperiode, hvor du ikke kan opsige abonnementet. Det viser en ny afgørelse fra Teleankenævnet.

Her fik en forbruger medhold i, at bredbåndsudbyderen i forbindelse med, at forbrugeren opgraderede sit mobile bredbåndsabonnement ikke kunne binde forbrugeren i yderligere seks måneder. Forbrugeren havde på tidspunktet for opgraderingen allerede været kunde hos udbyderen i to måneder.

– Hvis du allerede har tegnet et abonnement på bredbånd hos en udbyder, men vil opgradere til et abonnement med mere data hos samme udbyder, må det ikke per automatik udløse en helt ny bindingsperiode på seks måneder. Du skal tydeligt oplyses om den nye bindingsperiode, før du indgår aftalen, siger forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Susanne Aamann.

Nævnet fandt, at vilkåret om den nye bindingsperiode på seks måneder var byrdefuldt, og at forbrugeren ikke var blevet informeret tilstrækkeligt tydeligt om den nye bindingsperiode ved opgraderingen.

– Når du tegner et abonnement, er der regler for, hvor lang tid du maksimalt må være bundet, og hvilke oplysninger du skal have om abonnementet, før du indgår aftalen. Hvis et vilkår er usædvanligt eller byrdefuldt, skal det fremhæves særligt i aftalen,” siger Susanne Aamann.

Hvor længe må du være bundet til et abonnement?

Som hovedregel gælder, at du skal kunne opsige dit abonnement efter fem måneder med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det vil sige, at virksomheden maksimalt må binde dig i seks måneder

Nogle virksomheder tilbyder dog abonnementer uden binding. Du skal aktivt opsige det løbende abonnement. Det er ikke nok, at du bare lader være med at betale

Der er nogle undtagelser til hovedreglen. Det gælder blandt andet aftaler, der er omfattet af en særlov som for eksempel forsikringer. For særligt dyre aftaler, fx leasing af biler, kan du være bundet i længere tid, fx 12 måneder. Læs mere om undtagelserne på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.

Kilde: Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk