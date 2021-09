Fokus på trafiksikkerheden på Frederikssundsvej

Christoffer Rosenkrands (tv) fra Lokaludvalget var med overborgmester Lars Weiss på tur på Frederikssundsvej for at se på trafikken. Foto: ef

Med budgettet for Københavns Kommune for 2022 er der afsat 0,9 mio. kr. til undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej fra Bellahøjvej til kommunegrænsen til Herlev

Af Erik Fisker

Dette sker efter at der i 2020 skete to dødsulykker på strækningen og efter pres fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Brønshøj Skole, Bellahøj Skole og borgere i området, der ønsker øget tryghed i trafikken – også på Frederikssundsvej.

Det er nu op til Teknik- og Miljøforvaltningen at pege på tiltag, der kan understøtte målet om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken samt øge trygheden for fodgængere og cyklister på Frederikssundsvej. En indledende undersøgelse, som allerede er gennemført af forvaltningen, antyder at vejudformningen medfører ulykker blandt andet på grund af steder med forringet oversigt og uhensigtsmæssige krydsudformninger.

– Som mange af jer sikkert husker, så skete der i juli 2020 to dødsulykker på Frederikssundsvej. En ved Holcks Plads, og en ved Tuxensvej. På den baggrund dannede vi i Brønshøj-Husum Lokaludvalg en arbejdsgruppe der skulle arbejde med trafiksikkerhed, og vi holdt et borgermøde i november 2020, også om trafiksikkerhed, fortæller Christoffer Rosenkrands, der er formand for børne/unge-udvalget i Lokaludvalget.

– Efterfølgende har jeg haft kontakt til især de socialdemokratiske borgerrepræsentanter, og med deres hjælp er det lykkedes at få en trafikundersøgelse af Frederikssundsvej på kommunens budget for 2022. Det er ikke et stort beløb der er afsat, kun i alt 900.000 kr., men det er nok til en god start. Jeg er glad for at vores indsats med at sætte fokus på Frederikssundsvej har været en succes. Nu venter vi på at få resultaterne fra undersøgelsen, og så må vi se hvilke tiltag der anbefales, slutter Christoffer Rosenkrands.