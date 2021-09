Farvespor på byggehegnet

Udendørs kunstværker på byggehegnet

Af Gitte Ganderup

På byggehegnet omkring den store byggeplads midt i Tingbjerg hænger en udstilling som er lavet af Tingbjergs 4. klasser i samarbejde med organisationen Turning Tables Danmark, Ungdomsklubben Terrasserne, den boligsociale helhedsplan og Tryghedspartnerskabet.

Udstillingen blev hængt op allersidst i juni, så den har allerede hængt der et stykke tid og ifølge projektkoordinator fra Turning Tables Danmark, Ingerlise Øllgaard, skal den hænge en god rum tid endnu. Nemlig frem til byggeriet er færdigt.

Forskønnelse

Og hvorfor forskønne byggehegnene med kunst til glæde for beboere og forbipasserende? Det er netop dét spørgsmål en omkring 25 børn fra Tingbjerg-området i samarbejdet ville svare på.

I juni måned 2021 deltog børn fra Tingbjerg i et fem-ugers langt forløb med Turning Tables Danmarks professionelle fotoinstruktører.

Her fik de lært om kameraets funktioner, og både leget med kameravinkler, farver, lys, skygger samt stemninger og personlige æstetiske udtryk.

Fotografierne giver beskueren et unikt indblik og perspektiv på livet i Tingbjerg set gennem børnenes linse.

Turning Tables Danmark arbejder kreativt med børn og unge inden for foto, film og musik i almene boligområder i hele landet, og det er ikke første gang, organisationen er i Tingbjerg.

– Det har været fantastisk at komme tilbage til Tingbjerg og opleve de mange unges helt vilde energi og vilje til at lære nyt. Selvom maj måned bød på en hel del regn, så har de unge været vedholdende, og resultaterne af foto-projektet er blevet virkelig flotte. Jeg anbefaler alle at komme og se børnenes visuelle værker, siger Inger Lise Øllgaard, projektkoordinator og film- og fotoinstruktør i Turning Tables Danmark.