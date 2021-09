Druk i Bellahøj Kirke

Efterårets række af filmaftener i Bellahøj Kirke indledes torsdag den 9. september, kl. 19 med den danske film Druk fra 2020, instrueret af Thomas Vinterberg

Af Erik Fisker

Roserne og priserne er regnet ned over Druk, ikke mindst en Oscar for bedste internationale film, og Druk må betragtes som en af de største danske film i nyere tid.

Den handler om fire gymnasielærere og venner, der beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Filmen er et drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol.

Ved samtalen efter filmen er ordet frit. Der er ikke lagt op til druk, men vin, øl og vand kan som sædvanlig købes – og der vil også være snacks på bordene. Deltagelse er gratis.