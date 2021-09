Der kan være bedre hjælp på vej til de 500 mest udsatte københavnere

Et liv på gaden er hårdt

Af Mia Nyegaard, socialborgmester i København (R), og Karin Friis Bach, næstformand i Region Hovedstaden (R)

En opgørelse fra SundhedsTeam har vist, at deres patienter i gennemsnit havde 13,7 diagnoser.

SundhedsTeamet er én af flere indsatser, som Socialforvaltningen i København har iværksat for at sikre sundhedshjælp til samfundets mest udsatte. I samme ånd er der i Region Hovedstaden ansat socialsygeplejersker, som hjælper de mest udsatte med at få den nødvendige behandling.

Men selv om der er gjort gode tiltag, hjælper vi stadig ikke de allermest udsatte godt nok.

Efter ønske fra både Københavns og regionens udsatteråd, forslår vi derfor en ny udsatte-enhed.

Enheden skal samle de relevante kræfter fra Region Hovedstaden og Københavns Kommune og sikre, at de allermest udsatte borgere får bedre hjælp ift. basal sundhed, misbrug og psykiatrisk behandling.

Politikerne i Region Hovedstaden har netop forhandlet budgetaftale og har her sat 0,5 mio. kr. af til at få startet enheden op.

På Københavns Rådhus var der allerede sidste år politisk opbakning til udsatte-enheden, og vi håber på, at den er intakt, når der i disse dage skal forhandles en budgetaftale på plads i kommunen.

I hvert fald har enheden, som Radikale Venstre har foreslået, mødt god støtte fra Line Ervolder (K) og Finn Rudaizky (DF) både i regionen og på rådhuset.