Dansk Folkeparti: En ombudsmand skal sikre retfærdighed i det sociale system

Når der er klagesager på det sociale område, hvor københavnske borgere føler sig uretfærdigt behandlet, skal der være en uvildig instans der hurtigt og professionelt kan vurdere sagen. Det giver den tryghed for borgeren som er helt rimelig

Af Finn Rudaizky, medlem af Borgerrepræsentationen, DF, og Cecilie Winther Kristen-sen, kandidat til Borgerrepræsentationen, DF

For at sikre uvildigheden foreslår vi, at en sociale ombudsmand ansættes direkte under Borgerrepræsentationen, så vedkommende ikke refererer til en borgmester, men direkte til alle 55 folkevalgte politikere.

Ombudsmanden skal have adgang til al materiale i de konkrete sager, og skal også have mulighed for at afkræve forvaltningen yderligere oplysninger om de konkrete sager.

Vores forslag skal ikke ses som en generel kritik af Socialforvaltningen i København men som en yderligere sikkerhed for, at borgernes sager behandles, korrekt, professionelt og til tiden.

Som et led i budgetforhandlingerne vil Dansk Folkeparti derfor gå frem med forslaget om, at forvaltningen udarbejder retningslinjer for en ny ombudsmand på Københavns Rådhus.

Ombudsmandsbegrebet er en dansk opfindelse og Folketinget har i mange år haft en ombudsmand der at kigge ministerierne over skulderen. Tiden er inde til samme model på rådhuset.