Dans i morgenlyset

Bellahøj friluftsscene lægger dansegulv til en trup som danser hver torsdag morgen. Dansen skaber glæde, motion og kontakt til selvet, oplever de

Af Gitte Ganderup

Pernille Bøge er er både inspireret af og uddannet i danseterapi og det som hedder groove, der er en danseform hvor deltagerne med simple koreografier bevæger sig frit til musik og med en instruktør som guider undervejs.

– Groove er verdens nemmeste danseform og en sjov måde at danse med andre på. Gennem det danseterapeutiske får du muligheden for at mærke, sanse og lytte til dig selv, skriver hun blandt andet på den facebookside, Mere dans mere dig, som knytter sig til de 10 kvinder der hver torsdag morgen, imens solen står op, danser på Bellahøj Friluftsscene.

Morgendans

Otte kvinder står på scenen på Bellahøj Friluftsscene. De har trådløse hovedtelefoner på. De svajer i kroppen.

– Mærk dine fodsåler. Skift vægten fra fod til fod, siger Pernille Bøge. Hun har en mikrofon knappet på sin kjole, sådan at deltagerne både kan høre musikken og hendes stemme i deres hovedtelefoner.

Klokken er lidt over 7. Lyset er gråt og træerne om scenen er fugtige. Det har småregnet. Bevægelserne som Pernille Bøge guider de otte igennem koncentrerer sig i første omgang om at få bevægelse i alle kropsdele.

– Og armene. Måske skal de opad. Måske skal de nedad, siger hun i takt til musikken imens de alle bevæger sig frit rundt på scenen.

Musikken er fra andre verdensdele og forholdsvis rolig men også energifyldt. Det er dog intet imod den energi der 15 minutter senere fylder hovedtelefonenerne og scenen.

– Bølge, gå, gå, bølge, instruerer Pernille Bøge i sin mikrofon. Musikken tager til. Deltagerne strækker armene og ser efter fingrene på instruktørens opfordring.

Glædeseksplosion

Det småregner igen. Ingen lægger mærke til det. En hundelufter med regnfrakke og hætte går forbi på den anden side af snebærbuskene. Hendes hovedbevægelser indikere, hvor overrasket hun er over at se de dansende kvinder i morgenlyset. Både hun og hendes hund stopper en kort stund.

Pernille Bøge giver nye instrukser. Danserne skal skifte mellem de indad- og udadvendte bevægelser.

Musikken er nu så up-beat, at det bliver tid til 70ér-disko og Uptown Funk slutter festen med fri dans-momenter, eksplosioner og store smil.

– Jeg er blevet forelsket i dansen. Jeg oplever at den frigør noget i mig som ændrer den måde jeg er i verden på. På dansegulvet kan man lære alle sider af sig selv at kende. Både de bløde og de vilde sider og udtrykke dem. Og så øver man sig i at turde fylde… at give slip på kontrol og perfektionisme. Bare være præcis som man er, siger Penille Bøge imens deltagerne drikker vand og gør klar til den afsluttende stund. Smilene er store og arbejdsdagen venter.