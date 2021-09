Brønshøj kørt ud på et sidespor

Brønshøj bør have en Metro. Vi konservative har længe kæmpet for en Metro til Brønshøj. Vi håber på en hospitalslinje, der begynder ved Rigshospitalet og kører via Bispebjerg og Bellahøj videre til Brønshøj og på sigt videre til Herlev Hospital

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, kons.

Desværre har alle partier på Københavns Rådhus – undtagen vi konservative – besluttet, at der skal arbejdes videre med en letbane til Brønshøj. Det er vi konservative imod, og derfor valgte vi at stå uden for årets budgetaftale. En Metro til Brønshøj er meget væsentlig for os.

En letbane vil skulle køre på overfladen. En letbane tager plads og vil skabe en del kaos på Frederikssundsvej i alle de år, som den skal anlægges. I værste fald vil letbanen skære Brønshøj over på langs – navnlig hvis der skal være hegn på hver side af skinnerne ned langs Frederikssundsvej. Derudover vil den tage plads og forventeligt koste parkeringspladser, der vil gå udover butikslivet på Frederikssundsvej.

Vi konservative ønsker en Metro til Brønshøj, for den vil lægge megen trafik ned under jorden og skabe mere plads over jorden. Desuden vil den give alle i Brønshøj mulighed for hurtigt og let at komme hvor som helst i København på en halv time.

Vi konservative er kede af, at vi nu er det eneste parti, der kæmper helhjertet for en Metro til Brønshøj.