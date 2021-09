Bondegården – et helt særligt klubtilbud

Udbygningen af Tingbjerg og kommunens budgetter for de næste år betyder en kraftig udbygning af institutionerne i Tingbjerg – men den ikoniske klub Bondegården bevares

Af Erik Fisker

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen kunne genopfriske sin barndom og ungdom, da han i sidste uge viste rundt i Tingbjerg og fortalte om de store ændringer, der er vej, som følge af at bydelen de kommende år udbygges med omkring 1.200 nye boliger.

Jesper Christensen har både gået i vuggestue, gået på den daværende Gavlhus Skole på Terrasserne samt gået i klubben, der i dag hedder Bondegården, og som skiller sig helt ud med de omgivelser og aktiviteter, som knytter sig til klubbens mange dyr.

Bondegården på Terrasserne 40 er for børn i alderen 10-16 år og er Danmarks første byggelegeplads. I dag er der blandt andet rideheste, hængebugsvin, kaniner, høns og en masse fugle – samt en hund. Bondegården er et gratis fritidstilbud for børn på Tingbjerg Skole og en helt unik mulighed for at komme tæt på nogle af de dyr, man normalt skal langt ud af byen for at møde.

Alle børn, der har lyst, er hver dag med til at sørge for, at dyrene har det godt. Der skal både muges, fodres, luftes og klappes, så jo flere børn, der hjælper til, des bedre og sjovere er det. Faktisk er det sådan, at Bondegården er afhængig af, at alle børn bidrager i forhold til at passe dyrene. Så hvis man vil ride, er man nødt til at muge, fodre og strigle først. Og hvis man vil kæle med en kanin, skal man også lave alt det andet, en kanin også har brug for.

Kraftig udbygning

– Vi har med budgetaftalen i Københavns Kommune for 2022 har vi besluttet, at anlægge en 12-gruppers daginstitution på Tingbjerg Skoles boldbane. Til det er der bevilget 109 mio. kr. frem til 2025. I samme periode etableres 336 KKFO-pladser på Tingbjerg Skole til 52 mio. kr., fortæller Jesper Christensen.

– Endvidere har vi sat penge af til en planlægningsbevilling på 11 mio. kr. til nye daginstitutioner og klubpladser i Tingbjerg. Fritidshjemmet på Terrasserne 40 skal rives ned, da der skal bygges nye boliger på grunden, men vi bevarer klubben Bondegården og fastholder klubbens særlige profil, som også skal bidrage til at gøre Tingbjerg til en attraktiv bydel. Samtidig vil vi også renovere de nuværende institutioner, siger Jesper Christensen.

– Målet skal være at videreudvikle Tingbjerg og Tingbjergs særlige identitet, som jeg selv er præget af. Det er helt afgørende, at de mennesker, der bor og arbejder her, er med på den rejse. Det gælder også de mange børn og unge, som skal have de bedste betingelser for at lege, trives og udvikle sig i gode fællesskaber. Derfor skal faciliteterne være i top – også når det kommer til udearealer og legepladser. Vi skal ikke være bange for forandringer og fornyelse, men det skal selvfølgelig ske fornuftigt og med respekt og med et helhedsorienteret blik, slutter Jesper Christensen