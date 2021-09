Blues og Jazz udsat for overflødighedshorn (2:2)

Efter et par vellykkede koncerter i Pilegården – blues indendørs med Diz Watson og Krølle Erik samt jazz udendørs med Ole ”Fessor” Lindgreen og Kira Martini – stak en del af det øvrige Brønshøj en hånd i vejret for at gøre opmærksom på, at den rytmiske musik også leveres på bedste vis andetsteds i bydelen

Af Kaare Vissing

Det skete meget belejligt den 14. august under genåbningen af Bellahøj Friluftsscene med gedigen jazz og gospel – med en tre kvarter lang optræden af den kraftfulde trio ”Blue Belles of Joy” – sangerinderne Pia Trøjgaard (desuden piano), Lea Thorlann (desuden percussion) og den stjernen Miriam Mandipira – som i øvrigt blev bravt bistået af saxofonisten Nis Toxværd.

Under mindekoncerten for blues-ikonet Troels Jensen i Pilegården den 7. juli sang Miriam Mandipira John Denver-klassikeren ”Take Me Home”, med en inciterende kraft, som uvægerligt animerede publikum til hurtigst muligt at opleve den præstation en gang til. Muligheden kom nu på Bellahøj – og man gik ikke forgæves!

Bare fem dage efter ”svarede Pilegården igen” med en koncert arrangeret af Music House Brønshøj (som også stod bag det ovennævnte!). Selveste B-Joe bogstaveligt talt blæste sit publikum omkuld med en gang blændende blues.

Med en kickstart, inden hans fornøjeligt sagesløse tilhørere i den fyldte Café Pilen havde fået spændt sikkerhedsbælterne, bød han på en række af sine seneste sange – splinternye der stak hist og pist som en myggesværm en sen og fugtig aften i netop august.

Allerede det første nummer – stærkt inspireret af og dedikeret B-Joes store forbillede Robert Johnson (1911-38), hvis liv og levned han har anvendt som base for sin fremragende selvbiografiske roman, ”Korsvejen” (2017) – advarede om en aften i højrisiko-zonen.

B-Joe Johansen, som har rødder i Nordvest-kvarteret, skriver selv de fleste af de numre, han optræder med. For tiden indspiller han med sit band en cd med arbejdstitlen ”The Heart of the Blue”, og netop titelnummeret herfra samt ”Seven Deadly Sins” og ”Holy Mama” gav luft under vingerne på hans forrygende indsats.

Snart efter blev det til et par Jimi Hendrix-numre, blandt andet ”Red House” – og så ved de fleste nok, hvad det 80 personer store publikum ”måtte igennem”. Ligesom hvert af den egentlige koncerts numre syntes uundværlige, gjaldt det – endda i højere grad – de to ekstranumre: Først sang B-Joe Eric Claptons smukke, melodiske ”Wonderful Tonight”, inden han og bandet sluttede af med et sandt lille lysshow og et brag af en blues à la tre af genrens store – Robert Johnson, Jimi Hendrix … og B-Joe! En kanon afslutning! Morale for koncertpublikum: Glem aldrig at bede om et ekstranummer!

Efter koncerten spurgte B-Joe stilfærdigt Peter Steffensen, Music House, ”om det fungerede”? Jo, mon ikke! Og han roste i høje toner sine to musikere: Flemming Olsen, som han utvetydigt kaldte Danmarks bedste trommeslager, og bassisten Knut Henriksen som bor i Husum.

At B-Joe kan skrive andet end sange (tekst & melodi), viser den nævnte roman med al tydelighed: En godt skrevet og spændende ”odyssé” i bluesens fødeland, New Orleans, Louisiana, og Greenwood, Mississippi, med mere – på jagt efter materiale til sin helt egen mojo (amulet) – alene i bil ad blandt andet de inspirerende, men faretruende highways nr. 61 og 49 – som danner ”The Crossroads” i Clarksdale, Mississippi – til en cykeltur på Frederikssundsvej til hjemstavnen i det fredelige Danmark.

Bogen er dertil den bedst tænkelige introduktion til blues-universet!