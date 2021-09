Bliv klogere på kaffe

SPONSORERET INDHOLD: Kaffe er en af danskernes absolut yndlingsdrikke. Faktisk drak danskerne, ifølge tal fra Kaffeinfo.dk, hele 5,4 milliarder kopper alene i 2020. Det er altså mange bønner, der går til så stort et indtag.

Men selvom denne mørke drik er så populær herhjemme, så er det langt fra alle, der rent faktisk ved særligt meget om deres yndlingsdrik, eller som tænker særligt meget over deres valg, når det kommer til at finde den rette pose i supermarkedet.

Hvilken styrke er der i din kop?

En af de ting, som de fleste mennesker trods alt har taget stilling til, når de giver sig til at brygge en kande, er styrken. Der er nemlig stor forskel på styrken, og så er det også vidt forskelligt, hvad forskellige mennesker foretrækker at drikke.

Nogle mennesker vil gerne have en mild kop og vælger måske endda at hælde mælk i efterfølgende, for at gøre det endnu nemmere at drikke hvad de har i koppen.

Andre mennesker foretrækker deres yndlingsdrik stærk, og de mennesker hælder måske nærmere til at drikke espresso end café latte.

Hvor kommer din kaffe fra?

Der er også stor forskel på, hvor bønnerne kommer fra.

Nogle af de bedste bønner, du kan få, kommer fra Mellemamerika, Sydamerika og Afrika.

Om du er mere til det ene eller det andet, skal være helt op til dig. Det er ikke til at sige, om det ene skulle være bedre end det andet.

Hvordan foregår produktionen?

Mange af de bønner, du kan finde i supermarkedet, har faktisk et lille klistermærke, som kan være interessant at holde øje med. Det er nemlig et Fair Trade-klistermærke, som vidner om, at produktionen er foregået på en bæredygtig måde. Det kan altså være en god måde at støtte op om klimaet i din hverdag.