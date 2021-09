Aftenrum om livet efter krisen

Stine Reintoft. Foto: privat

Hvordan kommer vi videre efter corona? Erhvervspsykolog Stine Reintoft leder en aften med reflektion

Af Erik Fisker

Samfundet er genåbnet efter at være præget af corona-restriktioner i godt 1 1/2 år. I Aftenrum torsdag den 7. oktober, kl. 19 i Bellahøj Kirke søger man sammen svar på spørgsmål som: Hvordan kommer vi videre efter denne kollektive krise, som for mange har haft store konsekvenser? Hvad har vi oplevet, set og erfaret – på godt og ondt? Hvordan bevæger vi os fremad med den nye bagage og forsoner os med os selv, hinanden, situationen og livet?

Psykolog Stine Reintoft vil hjælpe deltagerne til at reflektere over spørgsmålene og hun vil præsentere et oplæg, hvor hun stiller skarpt på dilemmaer og vigtige psykologiske aspekter.

Stine Reintoft er cand.psych. og forfatter. Til oktober udkommer hendes nye bog, Genstart, som handler om at samle og genstarte fællesskaber efter kriser og dybe forandringer. Hun arbejder til daglig som erhvervspsykolog og har særligt fordybet sig i samarbejde, stresshåndtering, psykisk arbejdsmiljø og kommunikation, når der er brug for en hjælpende hånd.

Der er fri entré til Aftenrum, som foregår i Bellahøj Kirke.