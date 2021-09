Æblefest og højt humør

Der bliver malet mel imens Cecilie Kiwi Dalgaard i den røde bluse i baggrunden fortæller om alle de planer hun har for Det Blå Univers til børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (A). Ifølge tilsynsrapporten har hun masser at fortælle om for huset har flyttet sig meget i de seneste to år. Foto: gg

Børnehuset Det Blå Univers sætter natur og science i førersædet med naturforløb og æblefest. Det skal fejres at den pædagogiske kvalitet er god

Af Gitte Ganderup

I daginstitutionen Det Blå Univers var der fest fredag eftermiddag. Æblefest.

Midt på legepladsen står et stort æbletræ med store, røde æbler på. Under æbletræet presser børn og voksne æblerne til juice, så de kan få et glas juice sammen med en bid kage, brød eller frugt fra det bugnende buffetbord som forældrene havde skabt.

Der var nemlig noget at fejre

– Ved næste tilsyn håber jeg, at vi ryger af faglig handleplan, siger leder Cecilie Kiwi Dalgaard som blev ansat til at forbedre institutionen for to år siden

Science er for børn

På legepladsen er der fyldt med forældre og børn som hygger sig, får malet røde æbler på kinderne og tegner de insekter og den natur, som har været en del af deres hverdag den sidste halvanden måned.

Den udkørende naturskole, et kommunalt tilbud fra byens naturskoler som efteruddanner pædagoger og kører forløb i samarbejde med både pædagoger, forældre og børn, har holdt til i Det Blå Univers og skabt scienceområdet bagerst på legepladsen, hvor der er kvashegn, bålsted og masser af muligheder for at finde den bynære natur.

I dagens anledning bliver der også malet mel af hvedekerner som bliver til små fladbrød, der kan lægges en skefuld æblekompot på.

Det kræver stærke arme at male melet, men flere børn giver sig gerne ikast.

– Natur og science skal vi have meget mere af fremover. Og så skal du se noget magisk, siger Cecilie Kiwi Dalgaard

– Det er vores mudderkøkken. De elsker det!

Ved legekøkkenet står to børn og rører i mudder i gryder på komfuret.

– Det er tomatsuppe, siger den ene.

Der er helt ro i køkkenets hjørne på trods af festivitassen på resten af legepladsen.

– Mudderkøkkener er rolleleg og det er sanseintegration, fortsætter lederen

– Og det mest hyggelige er, at når vi er nede for at lave kaffe i køkken bag kældervinduerne, banker børnene på og siger, at de laver også kaffe.