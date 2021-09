Åbent brev om letbane

Undertegnede ser til min gru at der i budgetaftalen på Københavns Rådhus er afsat penge til udredning af Bus Rapid Transit og letbane på bl.a. Frederikssundsvej

Af Ruth Cyano, Brønshøjvej 14 1, Brønshøj

Jeg skriver dette i håb om at borgerne, på den berørte linjeføring vil samle sig massivt om et NEJ til en LETBANE.

Elmasterne til letbanen vil i den grad skæmme bybilledet på hele linieføringen.

Se blot på den letbane som desværre allerede er opført i Aarhus og den som er under opførelse fra Lyngby til Ishøj, byen er et åbent sår, broderet med stålmaster på, hele linjeføringen.

De steder hvor der er tværgående trafik på linjen, vil vi få nye flaskehalse og øget risici for alvorlige ulykker.

Jeg håber at vi kan råbe politikerne op, ønsket er El-busser i ventetiden på at vores bydel også får en METRO.