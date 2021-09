70-Plus-fodbold – Målorgie og fødselarer

Af Kaare Vissing

Efter at have set et par skuffende uafgjorte kampe med Brønshøj Boldklubs 1. hold trængte man for alvor til at se en morsom kælen med kuglen.

Anbefalingen lød på at se nogle af den hæderkronede 102-årige klubs gamle stjerner brillere på noget, der mest af alt minder om en minigolfbane – og huller var der såmænd nok af på kunstgræsset lidt vest for Tingbjerg Ground – i gæsternes forsvar!

Officielt hedder det, at 70+ består af spillere på den ædle side af de 70 år, men det gode ”plus” står nok endnu mere for en gang gedigen positiv leg med bolden. Med fem spillere på hvert hold samt utallige indskiftningsspillere stod dysten mandag formiddag den 6. september, hvor BB lidet gæstfrit tog imod nogle jævnaldrende gubber fra AB Tårnby.

Her nøjes vi med kort at nævne hjemmeholdets mål: Først tordnede Klaus Møller et langskud i kassen – hole-in-one! Og 1-0. Kan man for resten tale om langskud på en bane, der ikke er længere, end et barn kan udføre et indkast fra den ene ende til den anden?

Siden scorede den solide mand på midtbanen, Kim Madsen (divisionsspiller 1964-75) to mål og Lars Forchhammer et enkelt inden pausen, som BB’erne gik ud til med en føring på 4-3.

Mens Kims scoringer især skyldtes, at hans energi-gear var noget højere end de øvrige aktørers, så var det mål, Lars lavede, et både hårdt og behersket skud fra en vinkel, som man indtil da kun havde set Preben Elkjær score fra.

I 2. halvleg demonstrerede BB’erne, at der var en hel del tilbage af den påkrævede kondition for et halvt århundrede siden i 1. division, dengang landets bedste række.

Først scorede Torben Klüver og endelig slog Lars med sit andet mål sejren fast med en sand ”Torshammer”.

Hvad der især vakte beundring, var – med tanke på den lavt placerede overligger – ”langskuddene” fra Møller, Klüver og Forchhammer, som alle evnede at holde bolden nede. Her kunne 1. holdets spillere lære noget. En mistanke om, at de gamle ben nok ikke kunne skyde højere, blev gjort til skamme, da en af spillerne kanonerede kuglen over både mål og hegn – den blev heldigvis fundet, vistnok ovre på Mørkhøjvej!

Ni scoringer, deraf seks hvepsestik på bare to gange en halv time. Man skal se en del kampe med 1. holdet for at få ydet den samme service. Og så er man til den slags kampe så herligt fri for hysterisk skrigende forældre blandt publikum!

Dertil var tredje halvleg endda nok så god – ikke mindst fordi man fejrede to 75-års-fødselarer, Ivan Meldgaard, som huserede på 1. holdets angreb sidst i 1960’erne med så mange scoringer, at pressen døbte ham ”Målgård”, og en plads på landsholdet syntes inden for skudvidde, og Torben Klüver, som med 1071 seniorkampe, deraf 208 på 1. holdet, er en af den gamle arbejderboldklubs mest trofaste spillere. Et dusin BB’ere nød at se de to første halvlege og spille med i den tredje – og 70-Plus-stjernerne fik en ny ekstern fan!