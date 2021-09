25 år med seniorbofællesskabet i Utterslevhuse

Seniorbofællesskabet er fra 1996 og består af to punkthuse, hvor der er to opgange med 16 lejligheder mede i alt med 20 beboere

Af Erik Fisker

Der er ikke tale om et kollektiv, men et fællesskab, hvor man kommer hinanden ved. Alle lejlighederne er på 85 kvadratmeter med 3 værelser i hver, samt køkken og bad.

– For at komme i betragtning til en lejlighed i seniorbofællesskabet i Utterslevhuse, skal man i princippet minimum være 55 år, men ikke over 70 år, og man må ikke have husdyr eller hjemmeboende børn. Endvidere skal man tale og forstå dansk. Samtidig skal man have lyst til at deltage i fællesskabet, og der skal være en god kemi med de andre beboere. Så vi har en fast procedure for godkendelse af nye beboere, fortæller Børge Vendelbo Andersen, der er talsmand for bofællesskabet.

De nuværende beboere er mellem 58 og 91 år, og gennemsnitsalderen er 79. P.t. er der fire par, mens de øvrige beboere er enlige, hvor flere har mistet deres ægtefælle, mens de har boet i fællesskabet. Hvis man godkendes til en bolig i seniorbofællesskabet, må man forvente en ventetid på 2-4 år, før man kan flytte ind.

Alt på frivillig basis

Hver onsdag mødes beboerne fast i klublokalet for at drøfte forhold af fælles interesse og være en del af fællesskabet og sammenholdet. En gang om året afholdes årsmødet.

– Vi har et godt sammenhold, og der er ingen der ser skævt til andre. Man kan altid banke på døren hos beboerne, og også hjælpe hinanden med praktiske ting. Men det er ikke et kollektiv, og det hele foregår på frivillig basis, fortæller Børge Vendelbo Andersen.

Fra september til april har kvinderne en månedlig klubaften, hvor de spiser sammen og hygger sig med kortspil, mens mændene går i byen og spiser stegt flæsk. Der er fællesspisning i festsalen en gang om måneden i samme periode, hvor det er mændene der står for indkøb og madlavning, og kvinderne ankommer i fineste skrud kl. 18.30. Der afholdes også påske- og julefrokost samt en nytårskur.

En gang om året arrangeres en rejse for dem, der har tid og lyst til en tredages ferie sammen. Seniorbofællesskabet har snart været det meste af Danmark rundt, senest på Fyn og på Bornholm – og der køres i egne biler.

– Der er ingen, der keder sig. De fleste har travlt, og vi har en god balance mellem det fælles og det lidt mere private. Men det giver tryghed og ro at bo her i Utterslevhuse, tilføjer Børge Vendelbo Andersen.

Lidt betænkelige ved placeringen

De fleste beboere i seniorbofællesskabet var lidt betænkelige ved at Utterslevhuse ligger som en slags blindtarm ved Tingbjerg, der ikke havde det bedste ry. Betænkelighederne forsvandt dog hurtigt, efter de var flyttet ind.

– Her er simpelthen så dejligt og roligt, og ingen er utrygge over at bo her – og så har vi det grønne og naturen helt tæt på, sagde en af beboerne, da Brønshøj-Husum Avis deltog i et onsdagsmøde.

Beboerne kommer fra mange forskellige steder i landet. Flere har boet i eget hus, og kun en enkelt har tidligere boet i Tingbjerg.

– Jeg boede i en villa i Brønshøj og fik i 1998 tilbud om en lejlighed i bofællesskabet, men sagde først nej tak. Jeg skiftede mening, da jeg først havde set den fine og lyse lejlighed og har boet her siden – været glad for det, fortalte en beboer.

Det gennemgående motiv for beboerne for at flytte i seniorbofællesskab var ønsket om en vis form for fællesskab, hvor man også kunne tale med sine naboer.

Mangler elevator

– Vi har ikke elevator i vore opgange, selvom det blev lovet fra starten. Vi prøver at løse det ved, at de beboere, der bor øverst, har førsteret til ledige lejligheder, men elevator er stadig et ønske, ikke mindst i betragtning af at vores gennemsnitsalder i dag er 79 år, siger Børge Vendelbo Andersen.

– Vi har gennem alle 25 år kun haft meget få tilfælde, hvor beboeren ikke er faldet ind i fællesskabet og til vores arrangementer er altid deltagelse fra så godt som alle.

Seniorbofællesskabet Utterslevhuse kunne i august fejre 25 års jubilæum for stiftelsen i 1996.

Seniorbofællesskabet Utterslevhuse er en del af SAB Tingbjerg, der administreres af KAB.

Seniorbofællesskaber er en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.