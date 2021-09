220 millioner kroner til et nyt Rønnebo

Det nuværende Rønnebo i Bystævneparken skal sælges og sandsynligvis rives ned for at give plads til private boliger. Foto: Københavns Kommune

Botilbuddet Rønnebos fremtid har længe været uvis. For nogle år siden var planen at flytte botilbuddet fra Bystævneparken til Ryparken, men de planer blev ændret, så Rønnebo i stedet skulle blive liggende, men gennemgå en omfattende renovering. Nu er der en ny plan og den er vedtaget

Af Erik Fisker

Rønnebo er et botilbud for borgere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser. Affektive lidelser er betegnelsen for depression, tilbagevendende depression, mani eller bipolar lidelse. Bipolar lidelse kaldes også manio-depressiv sygdom.

Botilbuddet Rønnebo består af 61 lejligheder. Her er rum til borgere, der forbereder sig på et mindre støttet botilbud, og her er også særligt egnede rammer for borgere med stort behov for personalenærvær i fællesområderne.

– Det er vigtigt for mig, at vi tilbyder de københavnere, der bor på et botilbud, nogle ordentlige rammer. Rønnebo er meget nedslidt, så det har længe stået klart, at der skulle gøres noget. Jeg er glad for, at vi er endt med at bygge et helt nyt botilbud, da vi selv med en dyr renovering af det nuværende Rønnebo ville stå med et botilbud, der stadig lignede noget fra 60’erne eller 70’erne. Nu får beboerne et helt nyt botilbud og kan samtidig flytte direkte fra det gamle til det nye Rønnebo, så de slipper for at blive genhuset, siger socialborgmester Mia Nyegaard.