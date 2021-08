Vaccination på Nørre G. på mandag

Region Hovedstaden tilbyder Moderna-vaccination på mandag den 30.8.21 fra kl. 8.30 til kl. 11.00 På Nørre Gymnasium i lokale 006

Af Gitte Ganderup

Region Hovedstaden vil tilbyde vacciner til alle på Nørre Gymnasium samt øvrige i Brønshøj, Husum og Vanløse der enten ikke har fået 1. vaccine eller mangler 2. vaccine i Moderna-forløb.

Alle er velkomne til at benytte tilbuddet. Der vil i udgangspunktet blive brugt Moderna-vacciner, som er godkendt ned til 12 år. Personer uden et danske cpr. nr. er også velkomne, oplyser gymnasiet som læger lokaler til.

Indsatsen er tiltænkt alle elever (og andre), der ikke er startet på et vaccinationsforløb, og det er derfor som udgangspunkt 1. vaccination vi tilbyder. For nuværende planlægger Regionen ikke opfølgende besøg med tilbud om 2. vaccination. De vil derfor instruere i at tage til et vaccinationscenter eller et lokalt pop-up tilbud til revaccination efter 4 uger.

Men mangler nogle 2. vaccination og er i et Moderna forløb, vil de gerne tilbyde dem 2. vaccination.