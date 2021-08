Uro i kroppen? Kom ned i gear – 5 gode tips

SPONSORERET INDHOLD: Har du ofte en konstant uro i kroppen – og har svært ved at falde ned og slappe fuldstændig og komplet af? Dette kan skyldes mange grunde.

Det kan være du har en stressende hverdag, lider af tankemylder eller måske har du bare en masse krudt, som du skal have fyret af. Påvirker det din dagligdag i høj grad, så kontakt din læge.

Men trænger du blot til at komme lidt ned i gear, så følg disse fem gode tips.

• Skab de rigtige rammer. Sluk skærmene – tv´et, computeren og mobiltelefonen. Du kan ikke slappe ordentligt af hvis du bliver konstant forstyrret af beskeder og notifikationer. Vores krop og hjerne har brug for tid i løbet af dagen, hvor vi bare er os selv.

• Husk den rette og gode kost samt mineraler. Et godt vitamin i denne henseende er magnesium kosttilskud. Dette kan nemlig give en beroligende effekt på muskler og hjælper på fx uro i benene. Nogle har derfor glæde af at tage kosttilskuddet inden sengetid for at opnå større velvære og bedre nattesøvn.

• Lyt til beroligende musik eller en god lydbog. Her vil dit fokus være 100% på nuet, og du skal ikke tænke på arbejdet eller problemer i parforholdet. Du kan give dig selv en lille pause fra virkeligheden. Forstærk dette endnu mere med meditation eller yoga.

• Gå en lang tur. Naturen har en naturlig beroligende virkning på de fleste mennesker. Dette er uanset om du går rundt i skoven eller nær vandet. Giv dig selv et velfortjent pusterum med en frisk gåtur, hvor tankerne kan få frit spil.

• Motioner. Dette lyder måske lidt mystisk, fordi hvordan kan man slappe af mens man motioner eller træner? Dette kan dog virke afstressende på nogle, da man er så fokuseret på ens træning at ingen andre tanker kan slippe ind.

Brug de tips, som du finder brugbare og kom ned i gear.