Ugentlig højtlæsning

Bettina fra Læseforeningen glæder sig til at komme på Brønshøj Bibliotek. Foto: presse

Kan du lide noveller, romanuddrag og poesi?

Af Erik Fisker

Læseforeningen starter ny læsegruppe på Brønshøj Bibliotek hver torsdag kl. 16.30-18.00 i arrangementslokalet.

– Vær med i et uforpligtende fællesskab, hvor litteraturen er omdrejningspunktet. Læseforeningen er et landsdækkende tilbud, hvor læseguiden udvælger og forbereder teksterne, oftest en kombination af noveller, romanuddrag og poesi. Læseforeningen er baseret på guidet fælleslæsning. Det er en metode udviklet til at dele skønlitterære læseoplevelser gennem live-læsning, fortæller bibliotekar Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

Første gang med højtlæsning afholdes torsdag den 26. august.

Alle er velkomne, ingen forberedelse eller tilmelding. Der er kaffe og te på kanden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Astrid Dalsgaard Pedersen på asdals@kk.dk