Tog sagen i egen hånd

Tom Petersen fra Bækkeskovvej i Brønshøj kører dagligt forbi Brønshøj Gadekær, og var i lang tid irriteret over det affald, der flød i og omkring gadekæret.

Af Erik Fisker

– I stedet besluttede jeg at gøre noget ved det og har startet ”Brønshøj Gadekærs Renholdelseslaug”, og i dag er vi fire medlemmer, der gerne vil gøre en indsats for at området er pænt og ryddeligt, fortæller Tom Petersen.

Initiativet har fået en god modtagelse af både Teknik- og Miljøforvaltningen i København og hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har bevilget penge til et par waders og en gribetang. Tom Petersen oplyser, at lauget vil komme i og ved gadekæret efter behov – men mindst fire gange om året.

Ved sidste uges rensning af gadekæret, viste det sig i øvrigt, at der var overraskende mange frøer i Brønshøj Gadekær. Dette skulle efter sigende skyldes, at frøæg sætter sig på fuglenes fjer, og således bringes til gadekæret.