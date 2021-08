Lasse Karlsen ved mostpressen. Brønshøj Torv 2014. Foto: Jens Christian Elle

Lasse Karlsen er død

Af Erik Fisker

Lasse Karlsen er død. Igennem de sidste otte år har Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg haft fornøjelsen af Lasses engagerede, kritiske og venlige væsen.

Lige til det sidste var Lasse med på miljøudvalgets onlinemøder, men nu er det slut.

Fra Miljøudvalgets side vil vi udtrykke vores sorg over at have mistet dig, men også vores taknemmelighed for dit bidrag for bydelens natur og miljø. På kommende møde i miljøudvalget vil vi samle en buket blomster fra den Utterslev Mose du holdt så meget af og give den til din familie.

De kærligste hilsner fra alle os i Miljøudvalget.