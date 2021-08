Sensommerhøjskole i Sognehuset

Brønshøj Kirkes Sensommerhøjskole afholdes lørdag den 11. og søndag den 12. september

Af Erik Fisker

– Det er efterhånden flere år siden, jeg første gang vovede mig med til sensommerhøjskole i Brønshøj Kirkes Sognehus. Emnet, der fik mig til at vove pelsen, var noget om arv og miljø. Og så viste det sig, at foredragsholderne forholdt sig til emnet på aldeles uforudsigelige måder, og jeg vendte beriget hjem hver dag med alle mulige tanker at tænke videre over. Derfor er jeg fortsat med at deltage, siger Eva Molin, mangeårig deltager i Brønshøj Kirkes Sensommerhøjskole.

Under overskriften ”Den ideelle krop” undersøges i år, hvordan vores forestillinger om kroppen hænger sammen med hvem vi er, hvordan vi er og hvad et godt liv er.

Er der noget galt, når unge piger ikke tør gå i bad til gymnastik, fordi de skammer sig over deres krop? Eller når midaldrende gør hvad som helst for at virke ungdommelige? Hvad gør kropsidealerne ved os, hvor kommer de fra – og hvad stilles op med dem?

Program og tilmelding m.m. på www.bronshojkirke.dk