Psykisk syge falder mellem to stole

Frem og tilbage mellem kommune og region

Af Finn Rudaizky, spidskandidat for Dansk Folkeparti til Københavns Borgerrepræsentation og Region Hovedstaden

Er du psykisk syg, så er det regionen, der skal behandle dig. Men meget af din hverdag foregår i kommunalt regi.

Psykiaterne er i regionen. Den daglige hjælp er i kommunerne. Institutionerne er i regionen. Boliganvisninger er i kommunerne. Medicinudskrivningen er hos egen læge eller måske hos regionen. Beskæftigelsesindsatsen er hos kommunen. Psykologerne er hos Regionen, måske via egen læge og nogle gange hos kommunen.

Og så kan du piske frem og tilbage mellem kommune og region – og hvis man er psykisk syg, så kræver det ikke megen fantasi at forestille sig, at det er tæt på en umulig opgave. Også for de pårørende.

Derfor skal kommunerne se at få ansat medarbejdere, der skal styrke samarbejdet mellem regionen og kommunen. I Region Hovedstadens psykiatricentre er der ansat sådanne medarbejdere. Det er der bare ikke i Københavns Kommune.

Der er et kæmpe potentiale i at ansætte disse medarbejdere, så det støtter vi i DF. De psykisk syge københavnere skal opleve en sammenhængende og effektiv hjælp. Det koster selvfølgelig noget med medarbejderne, men vi tror både vi sparer penge samlet set og får hjulpet de psykisk syge meget bedre. Derfor har vi spurgt forvaltningen om et økonomisk overslag og tager sagen med, når der snart forhandles budget i København. Det skal vi altså have gjort noget ved.