Overborgmesteren så på skoleveje i Brønshøj

Lars Weiss ønsker til budgetforhandlingerne at finansiere en undersøgelse af, hvordan man kan skabe større trafiksikkerhed for de mange skolebørn der færdes på Frederikssundsvej på strækningen fra Bellahøj Skole til Brønshøj Skole. Her er han på Frederikssundsvej sammen med skolebestyrelsesformændene Marie-Louise Sederberg (tv) fra Brønshøj Skole Skole og Anja Ravn Schmidt Joensen fra Bellahøj Skole. Foto: ef

Lars Weiss vil styrke trafiksikkerheden for de mange børn og unge, der cykler og går til skole

Af Erik Fisker

Overborgmester Lars Weiss går til de kommende budgetforhandlinger med et ønske om at finde et tocifret millionbeløb til sikre skoleveje.

Få ting kan skabe bekymring hos københavnske forældre som manglende lyssignaler, cykelstier og dårlige oversigtforhold på børnenes vej til skole.

Står det til overborgmesteren skal kommunen derfor sætte ind flere steder i byen for at forbedre trafiksikkerheden for de lokale skolebørn blandt andet i Brønshøj, hvor han i sidste uge gik på Frederikssundsvej mellem Bellahøj Skole og Brønshøj Skole for at se på de konkrete trafikale forhold og øge sikkerheden på skolevejen for de mange elever på de to skoler.

Sammen med Lars Weiss deltog Anja Ravn Schmidt Joensen, der er formand for skolebestyrelsen ved Bellahøj Skole og Marie-Louise Sederberg, der er formand for skolebestyrelsen ved Brønshøj Skole.

Endvidere deltog Hans S. Christensen og Christoffer Rosenkrands fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Lokaludvalget har tidligere indsendt ønsker til politikerne, om at der i Københavns Kommunes budget for 2022 afsættes midler til en undersøgelse om forbedring af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej.

Tryghed på skolevejen

– Det er en mærkesag for mig, at vi får skabt bedre og mere sikre trafikforhold, så særligt de yngste københavnere kan komme trygt til og fra skole. Jeg har selv en dreng i skolealderen, så jeg kan godt forstå forældre, der bliver bekymrede, hvis børnene skal ud mellem bilerne, sagde Lars Weiss.

Overborgmesteren vil blandt andet have undersøgt, hvordan kommunen kan forbedre sikkerheden på den stærkt trafikerede Frederikssundsvej, som elever fra både Brønshøj Skole og Bellahøj Skole benytter.

– Hvis København også i fremtiden skal være verdens bedste cykelby, er det en forudsætning, at byens forældre trygt kan sende børnene af sted i morgentrafikken. Det er et område, vi i Socialdemokratiet vil kæmpe hårdt for at finde penge til under de kommende budgetforhandlinger, siger Lars Weiss.

Politikerne på Københavns Rådhus begynder forhandlingerne om kommunens budget for 2022 fredag den 3. september.

Ønsker analyse af hele Frederikssundsvej

– Det er glædeligt, at overborgmesteren kommer ud i bydelen for at se på mulighederne for at skabe mere sikre skoleveje. Det er jo på baggrund af Lokaludvalgets henvendelse om ønsket af analyse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej, men vi vil godt have analysen til at omfatte Frederikssundsvej på strækningen mellem Husum Torv og til Bellahøj (og måske længere ned) blandt andet for at se på mulighederne for at nedsætte farten til 40 km i timen, da al erfaring viser, at en nedsættelse fra 50 km i timen til 40 km halverer trafikuheldene, siger Hans S, Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.