Metro eller letbane til Brønshøj?

Alle andre bydele i København har S-tog, metro, eller der er metro på vej. Visse bydele som Vanløse har både S-tog og metro. Derfor er det svært at fatte, hvorfor regeringen ønsker at spise os af med en uønsket letbane-løsning.

Af Andreas Petersen, kandidat til Borgerrepræsentationen (Kons.)

Personligt har jeg intet imod letbaner, hvor de naturligt passer ind. Men det gør letbanen altså ikke på Frederikssundsvej.

Frederikssundsvej er som bydelens trafikale hjerte allerede i dag hårdt belastet af trafik. En letbane, der som et godstog vil tromle gennem bydelens gader, vil kun gøre ondt værre.

I en kommunal rapport fra 2012 konkluderes der, at “metro er langt sikrere end busser og letbaner”. På Frederikssundsvej har vi allerede nu mange biler, cyklister og fodgængere, samt et stigende antal trafikulykker. En letbane, som blander sig i trafikken, vil næppe gavne trafiksikkerheden for bløde trafikanter.

Selvfølgelig kan en metrolinje ikke stå alene. Mere metro bør kombineres med at satse på bedre pendler-anlæg i omegnskommunerne. Dermed kan vi få langt mindre pendler-trafik ind i København.

Næste år er det 20 år siden metroen til Vestamager blev indviet. Den gik til en mennesketom bydel, der endnu ikke var bygget. Brønshøj er både bygget, befolket og uden højklasset kollektiv trafik.

Er det ikke på tide, at forskelsbehandlingen mellem bydelene slutter – og at vi endelig får metro til Brønshøj?