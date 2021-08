Løftet pegefinger fra politikommissæren

Foto: Kim Matthäi Leland

Der er blandt andet lavet færdselskontrol ved Utterslev Skole i dag

Af Gitte Ganderup

Københavns Politi har i denne uge ekstra fokus på sikkerheden ved skolevejene, når eleverne vender tilbage til klasselokalerne efter sommerferien.

– Vi er blandt andet til stede ved Utterslev Skole, hvor vi laver færdselskontrol. Her vil betjentene have opmærksomheden rettet mod manglende brug af seler, overtrædelse af indkørselsforbud og ikke mindst høj fart, skriver Københavns Politi i en mail til Brønshøj-Husum Avis og oplyser også at der blev kørt pænt ved skolen, dog var der en enkelt, der blev sigtet for manglende brug af sele.

– Høj fart øger risikoen for ulykker, og det skaber utryghed på skolevejene. Så respekter fartgrænserne og kør ordentligt, så vi passer på skolebørnene og hinanden i trafikken, politikommissær siger Bettina Appleyard.