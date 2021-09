Lad hygiejnen fylde i hjemmet

SPONSORERET INDHOLD: Hygiejne og renlighed er udtryk, vi alle er blevet meget bekendte med i løbet af den seneste tid, hvor håndsprit og afstand har været en fast del af mange menneskers hverdag.

Og selvom nogle af kravene efterhånden frafalder, er der måske faktisk nogle af tingene, vi sagtens kan tage med hjem – renlighed og hygiejne øger nemlig også mulighederne for sundhed i hjemmet, og kan være med til at mindske sygdomstilfælde hjemme hos jer.

Regelmæssig håndvask og afspritning

Der er bakterier overalt, og også i dit hjem har bakterierne mange steder næsten frit spil – medmindre du gør noget aktivt for at bekæmpe dem selvfølgeligt. I forbindelse med covid-restriktionerne har håndsprit været en stor del af bekæmpelsen af sygdommen, da alkoholindholdet i spritten dræber både bakterier og vira. Derfor kan spritten også sagtens have en fast plads i dit hjem, både til egen familie men også særligt når der kommer gæster udefra.

På samme måde er håndvask også altid en god ide for at holde hænderne rene og bakteriefrie. En håndvask til badeværelse og køkken er en fast del af de fleste danske hjem, og det gælder altså om at gøre brug af dem for at lægge op til god hygiejne og sundhed i hjemmet.

Hygiejnen er også vigtig under madlavning

Det er naturligvis ikke kun bakterierne udenpå huden, der er vigtige at passe på, fordi huden faktisk gør meget for at holde disse ude. Det er lige så meget de bakterier, der får lov til at komme ind i din krop, du skal bekymre dig om – og en af de lette veje for bakterier at få adgang til din krop er via munden, og kan altså f.eks. ske, mens du spiser. Derfor er hygiejne også rigtig vigtigt at have fokus på, når der laves mad i boligen, så der er færrest mulige bakterier i maden.