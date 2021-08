Tiden går men ikke uret

Af Erik Fisker

Den er nu igen gal med uret på Brønshøj Torv. Tirsdag i sidste uge, kl. 14.46 kom fotografen forbi, men tiden var igen gået i stå på bydelens centrale plads – og det er ikke første gang.

Både i 2016 og 2018 måtte Movia, der ejer uret, sende en servicetekniker ud for at reparere uret. Det forventes, at teknikeren inden længe igen lægger vejen forbi Brønshøj Torv, så torvet og bydelen kan følge med tiden.