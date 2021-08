Husum Bibliotek inviterer ind i forfatterens værksted

Ny udstilling giver børn og deres voksne lov til at kigge i maskinrummet hos en lokal forfatter og illustrator

Af Erik Fisker

Den 1. september slår Husum Bibliotek dørene op for udstillingen ’Fra foto til færdig fortælling’. Børnebogsforfatter og illustrator, Lotte Nybo, viser her fotos sammen med færdige illustrationer fra hendes nyeste bog: Bertram og Buller – ballade ombord.

Bogen er en krimikomedie, der foregår en mørk nat ombord på den store færge til Bornholm. Her kommer to tvillingedrenge, den ene fandenivoldsk – den anden forsigtigper, på kollisionskurs med bl.a. en snu juveltyv, en skrap kaptajn og en kamphund med dårlig mave. I bogen følger vi drengenes vilde jagt fra dæk til dæk: kommer drengene sikkert frem og får de fanget juveltyven?

På udstillingen får man lov at følge i forfatteren- og illustratorens fodspor gennem tilblivelsen af bogen:

– Hele idéen med udstillingen er, at børnene kan få et indblik i arbejdet bag en illustreret børnebog. I min seneste bog betyder stedet, hvor historien foregår, virkelig meget. Bogen foregår på en færge, hvor tvillingerne bevæger sig rundt. Så jeg har været nødt til at studere en konkret færges indretning og lave grundig fotoresearch for at kunne lave bogen, siger forfatteren og illustratoren Lotte Nybo og fortsætter:

– På udstillingen får børnene lov til at kigge med over min skulder, lige fra de første udkast på mit storyboard, hvor historiens forløb fastlægges, til de fotos, der ligger bag illustrationerne i den færdige bog.

Lotte Nybo, bosat i Brønshøj, har arbejdet med børnebøger gennem 35 år, bl.a. kendt for Prinsesse-serien Halløj på slottet. Hendes nye bog om Bertram og Buller er udgivet på forlaget Carlsen. Udstillingen om arbejdet med bogen skal vises på en række biblioteker landet over, Husum Bibliotek er premieren. Udstillingen løber frem til fredag den 15. oktober, og der er gratis adgang til biblioteket på Frederikssundsvej 290.