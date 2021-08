HANG OUT – på Bellahøj

Den seneste tid har man kunnet se dem hænge rundt omkring på facader og stilladser, i trappeopgange og vinduer, på altaner og i træer på Bellahøj. Seks internationale kvindelige cirkuskunstnere, som alle arbejder med luftakrobatik og balance, har skabt en udendørs forestilling særligt til Bellahøjs bygninger og arkitektur

Af Erik Fisker

Gennem en række fysiske scenarier fører kunstnerne publikum rundt på Bellahøj og lader tilskuerne opleve området fra nye perspektiver. Artisterne forvirrer de jordbundne sanser og skaber tvivl om, hvad der er op og ned, højt og lavt, nært og fjernt, almindeligt og ekstraordinært.

Kunstnere bag HANG OUT er Eliška Brtnická (CZ), Esther Wrobel (DK), Gemma Palomar (ES), Mette Overgaard (DK), Miradonna Sirkka (FI) og Nadine O Garra (UK/FR).

De seks kunstnere har ikke tidligere arbejdet sammen, men er inviteret af storbyteatret Metropolis til at arbejde på Bellahøj og udvikle en forestilling gennem intense residency-forløb over en periode på et år.

HANG OUT præsenteres af Metropolis – Københavns Internationale Teater med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Københavns Kommune og Statens Kunstfond og i samarbejde med Bellahøjs boligforeninger og Sammen om Bellahøj samt en flok venlige beboere, som har givet adgang til altaner og opgange.

HANG OUT spiller torsdag til søndag 26., 27., 28. og 29. august, kl. 16 & 19. Der er gratis adgang, men kun få pladser per forestilling, så man bedes bestille gratis billet på: www.metropolis.dk/hang-out