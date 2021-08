Gadelandet skal høres på rådhuset

Beboerne i AAB’s afdeling 38 i Brønshøj-Husum har et meget enkelt og rimeligt krav: De vil gerne høres før kommunen gennemfører et trafikprojekt på Gadelandet. Beboerne er ikke imod projektet, men de har nogle ideer til, hvordan det kan blive endnu bedre

Af Cecilie Winther Kristensen og Finn Rudaizky, kandidater for Dansk Folkeparti til Borgerrepræsentationen

Dybest set handler det om, at projektet får så stor positiv betydning for Brønshøj-Husum som overhovedet muligt. Beboerne ønsker at markere, at det boligsociale arbejde på den ene side af Gadelandet også har betydning for arbejdet på den anden side.

Derfor ønsker beboerne sig en kunstnerisk markering på Gadelandet der tydeligt signalerer, at projekterne på hver sin side af gaden hører sammen og handler om det samme – nemlig at skabe tryghed i boligkvartererne i Brønshøj-Husum. Beboerne beder ikke om penge fra kommunen. De er indstillet på selv at skaffe finansieringen, så det eneste de beder om, er lidt tid inden projektet gøres færdigt, uden at deres ideer er med.

Beboerne bad derfor Teknik- og Miljøudvalget om en time-out på et par måneder, så de kunne tale videre med forvaltningen om planerne. Det sagde udvalget desværre nej til, mens Dansk Folkeparti støttede beboerne i dette rimelige krav. Nu kører toget, og beboerne kæmper for at få indflydelse på projektet. I den forbindelse har de inviteret borgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten) på besøg. Hun har desværre overfor mig sagt, at hun ikke har planer om at møde beboerne.

Hvorfor en borgmester fra Enhedslisten siger blankt nej til at møde beboerne i en almen boligafdeling går over min forstand. Måske borgmesteren har lyst til at uddybe her i avisen?

Dansk Folkeparti mødes gerne med beboerne, og vi bakker op om, at beboerne får maksimal indflydelse på projektet i deres eget lokalområde. Det er nu engang dem, der har skoen på, der ved hvor den trykker, og lokalt engagement og initiativ bør ikke mødes med et nej.