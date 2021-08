Forslag til familiens næste ferie

SPONSORERET INDHOLD: Fordi alle familier er forskellige, er det også forskelligt, hvordan vi foretrækker at holde vores ferier. For nogle holdes ferien på samme måde og samme sted hvert år, mens andre måske har lyst til at prøve noget nyt, der flytter nogle grænser, der ikke før er blevet rørt ved. Det er dog nogle gange svært at finde ud af, hvad I som familie lige skal give jer til i en ferie, så det kan I finde forslag til herunder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Kom hinanden ved på camping

Hvis formålet ved ferien er, at I gerne vil være sammen som familie, er campingferien den perfekte løsning – her er det faktisk svært ikke at være sammen. Der er som regel ikke super meget plads, mange værelser og fjernsynsskærme til at tage opmærksomheden væk fra hinanden. Derfor kan I på campingferien virkelig komme hinanden nær, hvilket er noget, mange familier mangler i en travl hverdag. Leder I efter et sted at tage på camping, kan I her læse mere om en campingplads i Midtjylland.

Besøg en anderledes kultur

Det kan også være, at jeres mening med en ferie er at opleve noget, I ikke har oplevet før, eller i hvert fald at opleve noget, der ligger meget langt fra jeres egen hverdag. Faktisk kan man nok endda argumentere for, at det kan gøre meget for dannelsen af et menneske at opleve liv og kulturer, der ikke ligner ens eget. Om det er et nyt land, et nyt kontinent eller hvad det ender med at være, er selvfølgelig op til jer.

Vær frivillige et sted

En tredje ide er at bruge jeres ferie på at give andre end god oplevelse. Det kan være for familier, hvor økonomien har svært ved at hænge sammen, eller for børn uden forældre der skal have gode oplevelser i løbet af ferien – frivilligt arbejde vil altid gøre nogle andre glade!