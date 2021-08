SPONSORERET INDHOLD: Fordelen for sjællændere er helt sikkert, at de nemt og hurtigt kan komme ud at rejse, når det passer dem. Fra Brønshøj til København, er der ikke mere en cirka en halv times kørsel, hvilket gør rejsen meget nemmere.

Af SPONSORERET INDHOLD

Fra Brønshøj til lufthavnen

Fordelen for sjællændere er helt sikkert, at de nemt og hurtigt kan komme ud at rejse, når det passer dem. Fra Brønshøj til København, er der ikke mere en cirka en halv times kørsel, hvilket gør rejsen meget nemmere. Mange mennesker, som bor i Jylland, rejser i timevis for at nå Danmarks største lufthavn. Det er heldigvis ikke så langt for de rejseglade som bor i nærheden.

Flere og flere danskere rejser ud i verden – husk at søge om visum i god tid

Danskere generelt er ret vilde med at opleve den store verden. Med mange muligheder for at opleve nye destinationer og kulturer, er der mange som er nysgerrige. Danskerne smutter gerne til Sydeuropa om sommeren, og til mere tropiske destinationer om vinteren. Asien er blandt andet en populær vinterdestination. Om sommeren, er USA også særdeles populær. Selvom det virker som om man blot kan hoppe på et fly og rejse afsted, så skal man altså lige være opmærksom på visumkrav.

Det er den rejsendes eget ansvar at tjekke op på både visum og andre gældende regler for destinationen. Mange steder kræver et visum, hvilket du blandt andet kan læse mere om på e-visa.dk. Reglerne er forskellige fra land til land, og derfor bør man være opdateret. Visum er heller ikke altid lige hurtigt at få. Nogle gange kan det tage længere tid.

Det er derfor vigtigt at sørge for at søge om det i god tid, i forhold til en ens afrejsedato. Det er desuden altid en god idé at følge med på rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet, så man er opdateret.

Nogle lande benytter de såkaldte e-visas, hvor andre har anderledes regler og betingelser. Hvis man ikke har papirerne i orden når man rejser, ja så kan det desværre have konsekvenser for en selv og rejsen.