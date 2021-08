Festival på Københavns smukkeste udendørsscene

Annisette i spidsen for The Savage Rose - hvor hun har sunget siden 1971. Foto: Kaj Bonne

Annisette i spidsen for The Savage Rose - hvor hun har sunget siden 1971. Foto: Kaj Bonne

Torsdag, fredag og lørdag i sidste uge blev der for 8. gang afholdt musikfestivalen ”En sommerdag på Bellahøj” på Bellahøj Friluftsscene – mindre end en uge efter den officielle indvielse af friluftsscenen

Af Erik Fisker

Som sædvanlig havde den lokale iværksætter og initiativtager, Jesper Ravn Nielsen, sørget for solide musikoplevelser med både lokale musikere og legendariske navne.

Festivalen var i år udvidet til tre dage med koncerter både torsdag, fredag og lørdag aften. The Savage Rose, med Annisette som den karismatiske sanger, var allerede booket til festivalen i 2020, men indvilgede i at flytte koncerten et år og lukkede festivalen om lørdagen med masser af begejstrede tilhørere – og to ekstranumre.

På scenen var der blandt andet også præsentation af gruppen Rød Mand, der består af fire unge mænd fra Husum samt forfatter og sanger Peter H. Olesen fra det lyriske segment, nogle kalder ”Højhuspoeter”, der kom og læste op fra sine bøger og sangtekster.

En sommerdag på Bellahøj er en non-profit festival, baseret på frivilligt arbejde i musikforeningen En Sommerdag – der også laver andet end musikfestivaler.

– Vi har fået støtte fra Roskilde Festival til at starte projektet Bellahøj Musiklandsby, som er et talentprogram, som kører hele året for at støtte de lokale unge musikere, og i løbet af vinteren kommer der flere aktiviteter og koncerter i området, siger Jesper Ravn.