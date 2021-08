Festival med vokseværk – Snart er der En sommerdag på Bellahøj

En sommerdag på Bellahøj er ganske snart og festivalen er vokset i omfang

Af Gitte Ganderup

Det er 8. gang at friluftsscene på Bellahøj tager imod festivallen En sommerdag på Bellahøj som i år er vokset til tre dage for fuld musik på den ny-renoverede amfiscene.

Det seneste politiske forlig om corona-restriktioner endte med, at man efter 15. august måtte afvikle koncerter med op til 10.000 mennesker inddelt i zoner af 2500. Det passer godt til Friluftsscenen, hvor festivalledelsen kan sætte en grænse på max 2500 deltagere, som nogenlunde svarer til kapaciteten. Ledelsen i En sommerdag på Bellahøj har besluttet at lukke billetsalget ved 2000 fordi frivillige og musikere også skal tælles med.

– Vi har udvidet festivalen til tre dage med koncerter både torsdag, fredag og lørdag aften. Legendariske The Savage Rose var allerede booket til festivalen i 2020, men indvilgede i at flytte koncerten et år – og bandet med Anistte i front lukker således festivalen om lørdagen, skriver Jesper Ravn som er arrangøren.

Musikken

Sommeren igennem har festivallen annonceret forskellige kunstnere i takt med at programmet er blevet fyldt op. Blandt andet kommer Ganger som i juni vandt tre Steppeulve-priser for årets udgivelse, årets vokalist(er) og årets tekstforfatter.

– Tre priser der betyder noget særligt for os. Det er netop tekst og vokal vi har arbejder på i årevis for at forsøge at sjal noget originalt, skriver Ganger selv om priserne.

Derudover har Mellemblond Kira Skov med på gæstevokal.

– Hvordan de griber koncerten an ved vi ikke, men vi glæder os under alle omstændigheder til at få besøg af hende i selskab med Kristoffer Muncks elegante rockpoesi, skriver festivallen.

Mellemblond stiller også op i en særlig Bellahøj-opstilling som efter sigende rummer trommeslager og horn samt måske klaver.

Signe Høirup Wille-Jørgensen kommer også. Du kender hende måske bedre som Jomi i Jomi Massage eller som en del af Speaker Bite Me. På Bellahøj er hun blot Jomi og festivallen skriver at hun med sin nye single viser sin mest åbne og tilgængelige side til dato.

Lokalt talentprogram

Men det skal også være lokalt og for vækstlaget og til det, har En sommerdag på Bellahøj startet projektet Bellahøj Musiklandsby med støtte fra Roskilde Festival.

Det er et talentprogram som kører hele året for at støtte de lokale unge musikere.

– På festivalen introducerer vi blandt andet fire unge fyre fra en kælder i Husum, som spiller under bandnavnet Rød Mand. I løbet af vinteren kommer der flere aktiviteter og koncerter i området, skriver Jesper Ravn.

En sommerdag på Bellahøj d. 19-21. august. Billetter findes på billetto.dk