Fest på Friluftsscenen

Foto: Kaj Bonne

På lørdag genåbnes Bellahøj Friluftsscene for alvor, når der er inviteret til genåbningsfest efter en længe ønsket og nødvendig renovering af anlægget fra 1954 med plads til mere end 2.000 tilskuere

Af Erik Fisker

Bellahøj Friluftsscene er helt unik for København og har fået et markant løft med blandt andet ny scene, renoverede siddetrin og nye trapper. Resultatet er særdeles smukt og er da også blevet mødt med begejstring.

– Vi er meget tilfredse med resultatet. Stor tak til alle de, der har været med til at genopbygge Bellahøj Friluftsscene, sagde Kirsten Møller, formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg, da hun i september sidste år kunne se det næsten færdige anlæg. Blandt andet på grund af corona, blev den officielle indvielse udskudt til i år.

– Kom og vær med til fejringen

Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg, glæder sig til den store dag og opfordrer alle til at deltage i festlighederne:

– Som formand for Lokaludvalget glæder jeg mig over, at vi nu kan fejre indvielsen af Bellahøj Friluftsscene efter renoveringen. Lokaludvalget har i flere år arbejdet hårdt på at få Bellahøj Friluftsscene renoveret. Det er nu lykkedes, og scenen fremstår flot og indbydende og vi ser frem til store som små arrangementer på den smukke scene for alle københavnere. Lokaludvalget har allerede vist scenen frem til Det Kongelige Teater og til Folketeatret, som planlægger optrædener på scenen. Kom og vær med til fejringen den 14. august, siger Hans S. Christensen.

Den nuværende Bellahøj Friluftsscene afløste en tidligere friluftsscene og er opbygget af opgravet jord fra byggeriet af højhusene. Friluftsscenen er omkranset af lindetræer og har været brugt til mange forskellige arrangementer, fx teater, koncerter og politiske møder – samt til Sankt Hans bål.

Lørdag den 14. august

Børnekoncert kl. 10.30

Gadeteater kl. 11.30

Korsang kl. 12.30

Cirkus kl. 13.30

Koncerter kl. 15 og 16.15

Borgmestertaler kl. 11.50