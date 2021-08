Et motorløbs konsekvenser

Flere rolige aktiviteter som koncerter, efterlyser denne debattør

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brønshøj

Brønshøj-Husum Avis har beskrevet, at forrige weekends motorløb på Bellahøj havde trafikale konsekvenser – vel at mærke af negativ art.

Samme løb havde andre negative konsekvenser: Det økologiske Råd har gennem flere år dokumenteret grimme konsekvenser via blandt andet høje forurenings- og støjniveauer. Luftforureningen stiger 50-100 gange det daglige niveau i et tæt bebygget område. En repræsentant for 170 husstande sagde allerede i 2018 fra og kaldte Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) for en forretning for skøre events og ikke en aktivitet til fordel for de borgere, der bor der.

Her op til det kommende kommunevalg kan det være interessant for lokale borgere, at undersøge, det meget snævre

flertal – én stemme – der er i Borgerrepræsentationen for dette arrangement.

Vi ser frem til anderledes rolige aktiviteter på Bellahøj Friluftsscene, som vores lokalavis også omtaler.